Умер театральный режиссер Юрий Бутусов

Известный театральный режиссер Юрий Бутусов умер на 64-м году жизни, рассказала актриса Варвара Шмыкова. Об этом пишет РИА Новости.

Дата и место похорон пока не называются.

Смерть театрального деятеля также подтвердили режиссер Александр Молочников и театральный критик, заместитель художественного руководителя Театра Наций Роман Должанский.

«Мне страшно это писать, но это так. Погиб Юра. Бутусов», — заметил Должанский.

Юрий Николаевич Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Гатчине. В 1996 году окончил режиссёрский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (мастерская профессора Ирины Малочевской).

С февраля 2011 по ноябрь 2017 года — главный режиссёр Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета, с ноября 2017 года по март 2018 года — его художественный руководитель.

С сентября 2018 года — главный режиссёр Театра имени Евгения Вахтангова, откуда уволился осенью 2022 года. Тогда же Бутусов уехал из России во Францию.

Умер актер Иван Краско

Лауреат театральных премий «Золотая маска» (1999, 2012, 2014, 2015, 2018), «Золотой софит» (1997, 2015), Премии Станиславского (1998, 2013), «Чайка» (2005), «Хрустальная Турандот» (2013), премии «Петрополь» (2016).