В Петербурге почтили память Анатолия Собчака

Цветы от правительства Санкт-Петербурга возложили сегодня на могилу Анатолия Собчака в Александро-Невской лавре: 10 августа исполнилось 88 лет со дня рождения первого мэра Северной столицы.

Как отметили в пресс-службе Смольного, сегодня ученики и соратники Анатолия Собчака определяют независимый курс нашей страны.

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, энергия, профессионализм и принципиальность Анатолия Собчака помогли городу справиться с вызовами первой половины 1990-х годов, а многие решения и идеи первого мэра легли в основу последующих преобразований всей страны.

Губернатор подчеркнул, что в настоящее время в честь Анатолия Собчака названа площадь в Василеостровском районе Петербурга. Там же установлен памятник первому мэру.