Росавиация: Аэропорт Сочи возобновил обслуживание рейсов

В международном аэропорту Сочи сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, написал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

О возобновлении работы авиагавани стало известно в 21.53 по московскому времени.

Ограничения в аэропорту действовали менее часа (об их введении объявлялось в 21.00).

Мера вводилась для обеспечения безопасности полетов, объяснили в Росавиации.

Ранее неоднократно сообщалось об уничтожении дронов ВСУ над территорией Краснодарского края, в том числе над акваториями Черного и Азовского морей.