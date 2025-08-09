Названа причина смерти актера Ивана Краско

Народный артист России Иван Краско умер из-за осложнений, вызванных инсультом и онкологическим заболеванием. Об этом пишет «Комсомольская правда.Санкт-Петербург».

Журналисты заметили, что два года назад Иван Иванович пережил четвертый инсульт, он не чувствовал всю левую часть тела и лица. Кроме того, у артиста был рак желудочно-кишечного тракта.

31 июля Краско находился на даче в Ленобласти, в Грузино. Внезапно его самочувствие резко ухудшилось, он не смог самостоятельно встать и позвал на помощь одного из сыновей. Актера доставили в реанимацию в центр Алмазова.

Краско не мог самостоятельно ни есть, ни пить. Врачи боролись за жизнь пациента, но не смогли его спасти.

«Сказать, что это невосполнимая утрата, — значит, ничего не сказать. Для миллионов он был любимым актером, голосом, который мы узнавали с первых слов, лицом, с которым выросли целые поколения. Для меня же Иван Иванович был другом. Настоящим, редким, без фальши», — отметил депутат заксобрания Петербурга Александр Ржаненков.

Иван Краско родился в 1930 году в Ленинградской области. Окончил Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. В 1961-м начал работу в Большом драматическом театре под руководством Г. А. Товстоногова. Через четыре года перешел в Театр имени В. Ф. Комиссаржевской, где служил до 2021-го.

Артист сыграл в десятках кинокартин, среди которых — «Конец императора тайги», «Сын полка», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Брежнев», «Тарас Бульба» и «Лед». В 1992 году он получил звание народного артиста России.