Боярский прокомментировал смерть Ивана Краско

Народный артист РФ Михаил Боярский отозвался на смерть своего старшего коллеги Ивана Краско словами "это практически родственник".

"Ушел целый кусок жизни... и воспоминания, и совместные беседы", - цитирует Боярского RT.

При этом Михаил Сергеевич подчеркнул, что был очень близок с Краско.

"Я с младых ногтей нахожусь в театре Комиссаржевской. И всю его судьбу, жизнь, его семью, детей, внуков - все знаю", - заявил Боярский, подытоживая: "Замечательный мужик".

Народного артиста России Ивана Ивановича Краско не стало сегодня. В сентябре ему могло исполниться 95 лет.

Помощница Краско подтвердила печальную информацию.

В начале августа стало известно, что Иван Краско госпитализирован в тяжелом состоянии.