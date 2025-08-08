Минюст пополнил реестр иноагентов, добавив в него проект «Продолжение следует» и автора Telegram-канала «Ненаучный городок» Андрея Сивенка. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сообщается, что «Продолжение следует» распространял недостоверные сведения о решениях российских властей, а также формировал негативный образ Вооруженных сил России (ВС РФ). Кроме того, проект выступал против проведение спецоперации на Украине и пропагандировал ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Уточняется, то основателем проекте является лицо, признанное иностранным агентом.

Сивенок же участвовал в распространении материалов иностранных агентов, а также взаимодействовал с ними. Кроме того, он распространял фейки и решении российских властей и избирательной системе России. Также сообщается, что автор Telegram-канала взаимодействует с иностранными агентами.

Ранее сообщалось, что Минюст внес в реестр иноагентов интернет-портал Activatica (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и журналистку Машу Майерс (настоящее имя — Фелицата Ольшевец) (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Сообщалось, что они распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей и выступали против спецоперации на Украине.