Эксперты оценили, является ли оскорбительным слово «хохол»

Слово «хохол» само по себе «ничего не значит» и то, оскорбительно оно или нет, нужно оценивать исходя из контекста. Об этом рассказали опрошенные RT эксперты.

Ранее Железнодорожный районный суд Улан-Удэ наложил штраф на местную жительницу в размере 10 тыс. рублей по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства). В приговоре суда отмечается, что женщина использовала в домовом чате оскорбительные высказывания с использованием, в том числе и слова «хохол». При этом в суде она не отрицала, что это сделала.

Ведущий научный сотрудник Института русского языка им. Виноградова Владимир Пахомов обратил внимание на то, что само по себе слово ничего не значит и его необходимо оценивать, исхода из контекста.

«В русском языке положительные слова, сказанные в определенном контексте и с определенной интонацией, могут быть оскорблением. Например: «вот грамотей», сказанное безграмотному человеку. А негативные слова в соответствующем контексте могут быть похвалой», — пояснил он.

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский также обратил внимание на контекст, заметив, что само по себе «сленговое название национальности не всегда автоматически является преступлением».

«Суд вынес решение не только из-за слова «хохлы», а на основании совокупности факторов. Эксперты указали, что оно использовалось с оскорбительными фразами для унижения человека», — пояснил он.

При этом сама женщина, оштрафованная судом, рассказала, что конфликт в домовом чате произошел в прошлом году, отказавшись назвать его причины. Она также отметила, что пока воздержится от комментариев, и уточнила, что будет оспаривать решение суда.