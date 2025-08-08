Объявлена дата открытия памятника Вере Васильевой

Объявлена дата открытия памятника великой русской актрисе, народной артистке СССР, актрисе Московского академического театра сатиры - Вере Васильевой.

"Многие годы Вера Кузьминична считала своим днем рождения дату 30 сентября, но однажды были найдены метрики, согласно которым настоящей датой рождения актрисы было 1 сентября 1925 года. И с тех пор она праздновала свой день рождения дважды: 1 сентября с родными и близкими людьми, 30 сентября - официально, в театре, с коллегами. Поэтому мы решили, что правильно будет открыть памятник 1 сентября", - отметила крестная дочь актрисы Дарья Милославская.

Вера Кузьминична прожила долгую яркую и насыщенную творческую жизнь, ее любили миллионы зрителей, ею восхищались, ей доверяли, ей писали письма, ее добрыми словами останавливали на улице... Она ушла из жизни 8 августа 2023 года, и спустя два года именно в этот день - день памяти Веры Васильевой - было решено объявить о дате открытия памятника.

Памятник Вере Васильевой будет открыт 1 сентября 2025 года на Новодевичьем кладбище, начало церемонии в 12:00.