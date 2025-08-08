Умер режиссер Анатолий Мищенко

Ушел из жизни советский и казахстанский режиссер и кинооператор Анатолий Мищенко (тезка и однофамилец актера театра и кино).

Постановщик умер в Казахстане на 82-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство культуры и информации страны.

В министерстве назвали режиссера представителем "золотой плеяды отечественного кинематографа".

С 1969 года Мищенко работал в студии "Казахфильм", был одним из ведущих режиссеров документального кино, удостоен звания режиссера высшей категории союзного значения.

Фильмография Анатолия Мищенко - порядка восьми десятков лент, среди них: "Добро пожаловать в Алма-Ату!", "Вечерний город", "Первые цветы", "Легенда о бессмертии".