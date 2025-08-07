Мизулина попросила МВД проверить альбом Гуфа «Город дорог»

Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в Министерство внутренних дел с просьбой проверить альбом «Город дорог» рэпера Алексея Доолматова, более известного как Гуф. Об этом в четверг, 7 августа, сообщила общественная деятельница.

© Вечерняя Москва

— В половине треков в альбоме содержится пропаганда наркотиков. В связи с этим было принято решение обратиться в МВД с просьбой провести проверку, — рассказала в своем Telegram-канале Мизулина.

Ранее стало известно, что первый альбом Гуфа хочет выкупить миллиардер Игорь Рыбаков. Он намеревался совершить сделку, чтобы потом удалить песни с цифровых площадок. Бизнесмен объяснил это тем, что альбом романтизирует разгульный образ жизни. За альбом «Город дорог» Рыбаков предлагал 95 миллионов рублей продюсеру, сооснователю и гендиректору «Монолит Рекордс» Антону Пронину, однако договориться не удалось.