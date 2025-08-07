"Консоль" исследовала возраст самозанятых в России

Самому молодому самозанятому в России всего 14 лет, он занят в сфере сборки заказов, а самому взрослому - 86 лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы для автоматизации отношений с самозанятыми "Консоль", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Исследование проведено на основе внутренних данных компании, охват - более 1 млн самозанятых по всей России.

"Самозанятость стирает возрастные границы. По нашим данным, самому молодому самозанятому специалисту на данный момент 14 лет, он занят в сфере сборки заказов. Самому взрослому - 86, он занят погрузкой/разгрузкой груза весом до 20 кг," - цитируют в исследовании замначальника юридического отдела платформы для сотрудничества с самозанятыми "Консоль" Арину Юсупову.

Чаще всего в 2025 году самозанятые работают в сфере доставки, комплектации товаров и в упаковке. Отмечается, что лидером по числу зарегистрированных в статусе самозанятого остается Москва. В топ-5 регионов также вошли Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Краснодарский край.

Как выяснили аналитики, больше половины самозанятых в России являются мужчинами (53%). Самая большая доля (48%) среди них - зуммеры в возрасте от 18 до 25 лет. Интересно, что после 45 лет доля самозанятых женщин (8%) становится больше доли мужчин (5%). При этом самозанятость охватывает даже подростков (5% девушек и 4% юношей до 18 лет) и людей старше 65 лет (0,8% женщин и 0,3% мужчин).