Прощание с Юрием Ереминым завершилось в театре Моссовета

На Основной сцене театр имени Моссовета прошла гражданская панихида по режиссеру Юрию Еремину.

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На прощание с режиссером приехали его родные, друзья и коллеги, в том числе заслуженные артистки РФ Евгения Крюкова и Ольга Анохина. Гроб с телом установили на Основной сцене театра, церемонию проводил заслуженный артист России Валерий Яременко.

Коллеги, посетившие церемонию, вспоминали яркие моменты, которые они разделили с режиссером. Так, актер Нил Кропалов вспомнил смешные ситуации с репетиций спектаклей мастера, а артистка Анна Михайловская обратила внимание на доверие режиссера к артистам.

После окончания панихиды гроб с телом режиссера вынесли из театра под аплодисменты. Отпевание Еремина пройдет в Храме мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, после чего его похоронят на Миусском кладбище в Москве, передает ТАСС.

О смерти народного артиста РСФСР стало известно 1 августа. Ему был 81 год. Причина смерти не уточнялась.

В 1971 году сценарист окончил актерский факультет ГИТИСа. За свою карьеру он успел поставить порядка 100 спектаклей как в России, так и за рубежом. Наиболее значимыми работами в творчестве Еремина считаются «Старик» по Максиму Горькому, «Идиот» по Федору Достоевскому, «Палата № 6» по Антону Чехову и «Царь Эдип».