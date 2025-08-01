Умер режиссер Юрий Еремин

На 82 году жизни умер народный артист РСФСР и режиссер Юрий Еремин. Об этом сообщает театр Моссовета.

Причина смерти не называется. О времени и месте церемонии прощания с Ереминым в театре сообщат отдельно.

В 1971 году Еремин окончил актерский факультет ГИТИС. За свою жизнь он прославился не только как актер, но и как режиссер-постановщик — он поставил более 100 спектаклей. Наиболее известными его постановками были «Старик» по М. Горькому, «Идиот» по Ф. М. Достоевскому и «Палата № 6» по А. П. Чехову.

«Его сценарии всегда отличали ясность мысли, точность нравственного посыла, динамичность изложения сюжета. Режиссер не только чрезвычайно бережно сохранял оригинальность авторского текста, но и находил такие повороты и нюансы сюжета, которые расширяли и обогащали драматургическую основу», — рассказали в театре.

Ранее умер актер из сериалов «Склифосовский» и «Содержанка» Максим Глотов.