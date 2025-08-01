Ушел из жизни советский актер Ариф Бабаев

1 августа в Баку скончался советский актер азербайджанского происхождения Ариф Бабаев. Ему было 87 лет.

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Бабаев, долгое время страдавший от проблем с сердцем, умер в реанимации одной из клиник.

Народного артиста похоронят на Аллее почетного захоронения. Президент Ильхам Алиев лично подписал некролог и отправил венок на панихиду.

На церемонию прощания пришли общественные деятели, представители науки, культуры и государственные деятели.

Ариф Бабаев начал свою творческую деятельность в 1960 году. Он известен по ролям Меджнуна и Керема в операх «Лейли и Меджнун» и «Асли и Керем», Ашыга Гариба в «Ашыг Гариб» и Джамала в «Скала невесты» и многим другим. Бабаев гастролировал в разных странах, представляя азербайджанское искусство мугама.