Умер самый толстый пес России

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Знаменитый толстый пес Кругетс из Нижнего Новгорода умер ночью 31 июля. Об этом сообщается на официальной странице приюта «Сострадание НН» во «ВКонтакте».

Умер самый толстый пес России
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«Ушел тихо, на стационаре в госпитале. Врачи пытались спасти Круги, но все попытки оказались безуспешны», — рассказали зоозащитники.

Кончина пса стала неожиданностью для сотрудников приюта. Они сообщили, что Кругетсу накануне стало плохо, а уже сегодня пришло страшное сообщение от врачей.

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Алабай попал к ветеринарам в 2023 году и получил свою кличку из-за избыточного веса в 100 кг. Пса посадили на диету и следили за его состоянием здоровья.

В ноябре прошлого года ветеринары сообщили, что Кругетсу удалось сбросить половину веса — он похудел до 50 кг. Медики старались обеспечить животное всем необходимым, чтобы вернуть его к нормальному для его породы весу. Каких-либо сопутствующих заболеваний у пса обнаружено не было. Кругетсу долгое время искали хозяев, однако найти их не удалось.

«Прости нас, Круги, что мы не смогли найти для тебя семью. Будем помнить и любить тебя всегда», — говорится на странице приюта.