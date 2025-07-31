Умер самый толстый пес России

Знаменитый толстый пес Кругетс из Нижнего Новгорода умер ночью 31 июля. Об этом сообщается на официальной странице приюта «Сострадание НН» во «ВКонтакте».

«Ушел тихо, на стационаре в госпитале. Врачи пытались спасти Круги, но все попытки оказались безуспешны», — рассказали зоозащитники.

Кончина пса стала неожиданностью для сотрудников приюта. Они сообщили, что Кругетсу накануне стало плохо, а уже сегодня пришло страшное сообщение от врачей.

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Алабай попал к ветеринарам в 2023 году и получил свою кличку из-за избыточного веса в 100 кг. Пса посадили на диету и следили за его состоянием здоровья.

В ноябре прошлого года ветеринары сообщили, что Кругетсу удалось сбросить половину веса — он похудел до 50 кг. Медики старались обеспечить животное всем необходимым, чтобы вернуть его к нормальному для его породы весу. Каких-либо сопутствующих заболеваний у пса обнаружено не было. Кругетсу долгое время искали хозяев, однако найти их не удалось.