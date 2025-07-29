В Санкт-Петербурге появилась площадь Хошимина

В Санкт-Петербурге открыли площадь Хошимина. Она находится на пересечении улицы Хошимина и проспекта Просвещения.

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В церемонии участвовали губернатор города Александр Беглов и супруга генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нго Фыонг Ли. А два года назад, в 100-летнюю годовщину приезда в Петроград будущего первого президента Вьетнама Хо Ши Мина, на площади открыли ему памятник.

По словам посла Вьетнама Данг Минь Кхой, данный факт выражает общую готовность работать вместе над развитием всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества на основе доверия, эффективного взаимодействия и тесных контактов между народами.

Губернатор Беглов отметил, что Россия была первой страной, с которой Вьетнам установил отношения стратегического партнерства, а Петербург лидирует среди регионов России по числу совместных мероприятий с республикой. В 1977 году город Хошимин стал первым вьетнамским побратимом Ленинграда. И уже в 1978 году в городе появилась улица Хошимина.