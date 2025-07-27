Розовые облака в небе над российским городом объяснили
Жители Читы снова наблюдали розовые тучи в небе над городом. Сотни снимков появились в соцсетях и на форумах, пишет Telegram-канал SHOT.
По данным канала, розовый оттенок туч объясняется рассеиванием света в атмосфере, особенно при наличии в ней пыли.
Зачастую это связано с африканской пылью, переносимой ветром на значительные расстояния в верхние слои атмосферы и впоследствии выпадающей вместе с дождём.
«И это всё моя Чита, красота. Вот он, резко континентальный наш климат, классно», — заметил местный житель.
Пользователи предположили, что читинское небо «подружилось с Барби».
Напомним, что подобное явление наблюдалось в Чите в 2018 году. Комментаторы рассказали тогда, что розовые облака казались чем-то невероятным, как будто всё небо отредактировали в гигантском фоторедакторе.
«Такая невообразимая красота бывает один раз в жизни, наверное», — предположили пользователи.