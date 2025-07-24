«Постоянно рискуем»: эксперт о самолетах серии Ан-24

Воздушные суда, относящиеся к типу Ан-24, являются устаревшими и не подвергались модернизации, поэтому их использование нецелесообразно. Об этом заявил «Известиям» заслуженный пилот России, летчик-испытатель Вадим Базыкин.

Базыкин назвал модель серии Ан-24 идеальной, однако уточнил, что эксплуатировать сейчас суда нельзя из-за того, что они долго не обновлялись.

«Лучше запретить, мне кажется, полеты на такой технике старой, если мы не в состоянии доводить ее до ума. Мы просто постоянно рискуем пассажирами», — отметил Базыкин.

По его словам, полет потерпевшего крушение самолета Ан-24 проходил в условиях сложного ландшафта, а аэродром в Тынде расположен в горной местности. Кроме того, ситуацию осложняет наличие тайги, добавил летчик-испытатель.

Он сообщил о наличии небольших площадок, «куда может приземлиться только вертолет или, в крайнем случае, самолет Ан-2». Для Ан-24 такие площадки не подходят. Поэтому посадка за пределами аэродрома всегда рискованна и может привести к катастрофе, отметил Базыкин.

Сегодня сообщалось, что связь с самолетом Ан-24, который летел рейсом Хабаровск — Благовещенск — Тында, пропала после того, как борт при заходе на посадку ушел на второй круг. Воздушное судно принадлежало авиаперевозчику «Ангара». Позднее «Интерфакс» сообщил, что обломки пропавшего самолета Ан-24 нашли в 15 км от Тынды. На его борту находились 43 человека, включая 5 детей, и 6 членов экипажа.