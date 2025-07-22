В российском городе родители возмутились дверям в школе, обитым ковром

В Омске родители и местные жители выразили недоумение по поводу необычного способа утепления дверей в одной из городских школ, сообщает издание «Подъем».Боковой вход в корпус начальных классов, расположенный на улице Туполева, обивали шерстяным ковром, чтобы защитить его от промерзания.

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Однако горожане сочли такое решение неэстетичным и не соответствующим облику образовательного учреждения, в шутку назвав его «омскими восточными вратами».

Как пояснили в администрации школы, возмущение вызвал запасной вход, который в обычное время практически не используется. Основной вход сейчас на реконструкции — демонтировано старое крыльцо, строится новое. Ученики начальных классов проходят через центральный вход, а ковром обиты временные двери, предназначенные для экстренных случаев, например, эвакуации.

В школе отметили, что готовы заменить нестандартное утепление, но только в рамках будущего капитального ремонта, сроки которого пока не определены. Ситуация вызвала оживленное обсуждение в соцсетях.Власти города пока не прокомментировали ситуацию.