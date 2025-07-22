Михаил Ефремов может снова запить на фоне проблем с женой

Михаил Ефремов и его пятая супруга Софья Кругликова переживают не лучшие времена. Ходят слухи, что пара на грани развода. Якобы из-за обострившихся отношений актер даже не разговаривает с женой. Говорят, причиной проблем стала неверность Михаила Ефремова. По слухам, артист закрутил роман с молодой актрисой Дарьей Белоусовой. Возлюбленная будто бы даже приезжала к избраннику, когда тот отсиживал тюремный срок за смертельное ДТП.

Психолог Софья Горбунова не исключает, что проблемы в браке могут крайне негативно отразиться на состоянии Михаила Ефремова, который после выхода на свободу и капли алкоголя в рот не брал.

"Риск срыва после травмирующих событий крайне высок у бывших алкозависимых людей. Развод усиливает стресс, одиночество и чувство утраты поддержки — это частые причины рецидивов. Особенно если у человека не было адекватной помощи, например, психотерапии или медикаментозного лечения. Вероятность возвращения к алкоголю очень велика", - сообщил психолог "КП".

Впрочем, в близком окружении говорят, что несмотря на проблемы в отношениях, ни Ефремов ни Кругликова не намерены подавать на развод. Якобы супруга давно привыкла к похождениям мужа. К тому же у пары трое детей.