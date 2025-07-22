Умерла председатель Верховного суда РФ

В Москве скончалась председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее окружение.

Подносова умерла на 72-м году после тяжелой болезни, уточняет агентство. Она родилась 29 октября 1953 года в Пскове. В 1975 году она завершила обучение на юридическом факультете Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет). В то время она была однокурсницей Владимира Путина, который впоследствии стал президентом РФ.

17 апреля 2024 года Совет Федерации назначил Подносову на должность председателя Верховного суда Российской Федерации. Она получила первый квалификационный класс судьи. Подносова также была награждена орденом Почета в 2022 году и почетной грамотой президента в 2023 году.

Накануне стало известно о смерти актрисы театра и кино Татьяны Егоровой. Она умерла на 82-м году жизни. Егорова на протяжении 23 лет служила в Театре сатиры. Также актриса снялась более чем в 30 фильмах.