Татьяна Егорова не собиралась умирать

Умерла актриса театра и кино Татьяна Егорова. Весть о смерти шокировала ее коллег и друзей - казалось, ничто не предвещало беды. Елена Этуш, много лет дружившая с актрисой, рассказала «МК» о своём последнем разговоре с ней.

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- Я в шоке, ведь я разговаривала с Татьяной недели две-три назад. Она была бодра и строила планы. Сказала мне, что сейчас обустраивает квартиру на Кутузовском, куда переехала недавно из района Ново-Девичьего монастыря. «Приходи в гости», - звала она меня, и я пообещала, что приду.

Елена и ее супруг Владимир Этуш дружили с Татьяной, она часто бывала у них в Доме в Гранатном переулке. «Она была очень хорошая и деятельная женщина. Никогда не опускала руки, даже когда судьба не щадила ее».

Напомним, что Татьяна Егорова много лет проработала в театре Сатиры и всю жизнь любила Андрея Миронова, мечтала с ним создать семью. Однако самый популярный артист Советского Союза предпочёл брак с Ларисой Голубкиной. Тем не менее Татьяна и Андрей поддерживали отношения. О своих отношениях с артистом Егорова в конце 90-х рассказал в книге, которая наделала много шума и перессорила Москву театральную: в то время ещё откровенность, нелицеприятные оценки кумиров не были нормой. Тут Татьяна Егорова, можно сказать, открыла ящик Пандоры, породив множество легенд.

Одна из них, что Андрей Миронов умер на руках у актрисы, во время гастролей театр Сатиры ещё в советской Риге. Вот и сейчас, когда Татьяна Егорова сама покинула этот мир, интернет эксплуатирует эту тему. На самом деле, в тот августовский вечер 1987 года Андрей Миронов потерял сознание во время спектакля «Женитьба Фигаро», и его едва успел подхватить Александр Ширвиндт. А скончался он уже через несколько дней в больнице.