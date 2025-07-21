Россиян предупредили о наказании за секс

За слишком громкий секс в многоквартирном доме россияне рискуют получить штраф. О наказании за шум во время интимной близости предупредил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет NEWS.ru.

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«Ночь, все спят, а у вас страстные моменты — громкие стоны, крики или даже звук кровати, бьющейся об стену. Соседи от такого не будут в восторге. За слишком громкие проявления супружеской близости в ночное время можно получить штраф или иск в суд», — заявил специалист.

Эксперт пояснил, что в таких случаях могут быть нарушены законы о тишине — если звуки из квартиры мешают соседям, они вправе обратиться в полицию, чтобы привлечь нарушителей к ответственности. В Москве размер штрафа может достигать 3 тысяч рублей, уточнил Бондарь.

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Избежать наказания и конфликтов с соседями поможет улучшение шумоизоляции в квартире — можно постелить ковер, отставить кровать подальше от стены и повесить плотные шторы.

«Или выбрать другое время для проявлений любви. Например, до установленного режима тишины в вашем регионе», — заключил эксперт.

Ранее россиянам посоветовали воздержаться от обвинений в домовых чатах при подозрении соседей в проституции. При этом эксперты отметили, что для организации борделя выбирают трех- и четырехкомнатные квартиры на первых этажах.