Ефремов разошелся с женой после 23 лет брака

Актер Михаил Ефремов разводятся со своей пятой женой Софьей Кругликовой после 23 лет брака. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, инициатором разрыва стала сама Кругликова. Ефремов перестал с ней разговаривать из-за постоянных конфликтов, в том числе после длительного свидания в исправительной колонии с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой.

Официально заявление о разводе еще не зарегистрировано, однако источник из окружения семьи утверждает, что это «вопрос времени».

«Сейчас уже точно ничего вернуть не получится, но возможно сам "бюрократический факт развода" пока отложат из-за несовершеннолетних детей и нежелания снова попадать на первые полосы СМИ», — добавил собеседник.

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Напомним, что Ефремов и Кругликова женились в 2002 году. Для артиста она стала пятой женой. В 2004 году у пары родилась дочь Вера, в 2007 году — дочь Надежда, а в 2010 году — сын Борис. Их брак был связан со множеством скандалов, в том числе из-за измен Ефремова, однако длительное время Софья прощала супруга.