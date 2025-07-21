Новосибирцы удивились правилам доступа инвалидов в метро

Жители Новосибирска с удивлением отнеслись к информации о том, что для спуска инвалидов в метрополитен с помощью сотрудников необходимо оставлять заявку заранее. Своим мнением они поделились в комментариях на дзен-канале «Сибирские ссылки».

«Всё для людей», - иронизирует Татьяна Д. Некоторые читатели удивляются, насколько реальная практика расходится с официальными заявлениями о доступности среды.

«Как все красиво на бумаге!», - комментирует пользователь «Север». Пользователи также делились личным опытом взаимодействия с инфраструктурой для маломобильных групп населения в городе.

«В Новосибирске нет ничего из услуг требуемых для перемещения инвалидов взрослых и детей-инвалидов. В метро нет нормальных пандусов, по этим пандусам невозможно спокойно спуститься с коляской, а ведь есть инвалиды-взрослые колясочники, они сидят дома и никуда выехать не могут, а социальное такси для инвалидов дорогое», - рассказывает Татьяна С.

Сибиряки обратили внимание, насколько дорого стоят услуги помощи инвалидам, несмотря на наличие социальных служб. «Есть еще специальные грузчики для спуска и подъема неходячих больных. Знакомая вызвала таких - пришли трое худеньких парней, а пациент под 100 кг. Кое-как уложили на носилки. Нести с 4-го этажа. Стоит услуга 12 тысяч рублей. Кто это вообще может себе позволить?», - удивляется Светлана Н.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, что в Новосибирске для маломобильных групп населения, чтобы воспользоваться метро и избежать ожидания рекомендуют оформлять заявку на сопровождение заранее – на сайте метрополитена или по телефону.