Симоньян назвала способ спасти Армению

Армяне из-за ситуации с Армянской апостольской церкви (ААЦ) могут потерять страну, для спасения Армении им надо лишить власти премьер-министра Никола Пашиняна. Такое мнение выразила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Так вот, их мозги запудрены, замылены. Пора сбросить с себя эти чары (...) В ваших руках же он (Пашинян), в ваших руках. Как привели, так и уводите. (...) Иначе, понимаете, что вам придется уйти самим, как ушли по воле эфенди Пашиняна армяне из Карабаха», — сказала Симоньян.

Она напомнила, что АПЦ за две тысячи лет пытались уничтожить римляне, османы и многие другие, а сейчас этим впервые занимается «человек, являющийся армянином по происхождению».

Пашинян потребовал выбрать нового главу Армянской апостольской церкви

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что католикос всех армян Гарегин II в скором времени откажется от сана. 9 июня Пашинян обвинил главу Армянской апостольской церкви в нарушении обета безбрачия.