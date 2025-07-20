Сильный ливень в воскресенье, 20 июля, превратил в реки городские улицы, коммунальные службы откачивают воду, пишут «Новости Воронежа».

В мэрии заметили, что городские службы устраняют последствия непогоды в переулках Отрадный и Краснознамённый, а также на улицах Космонавтов и Центральной.

По данным городской системы-112, сообщений о падении деревьев в результате осадков не поступало.

Местные жители делятся кадрами затопленного города в социальных сетях, шутят над сложившейся ситуацией, показывают «героев дня».

Так, молодой горожанин воспользовался тем, что на улице Героев Сибиряков разлилось целое море, взял удочку, забрался по колено в воду и принялся рыбачить. На кадрах ролика он запечатлен в тот момент, когда вытаскивает из воды пойманную рыбу.

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Трое молодых рыбаков были замечены, кроме того, на Центральной улице. Один из них с комфортом устроился на большом надувном круге.

«Воронежские водопады прекрасны», — отметили комментаторы.

Вместе с тем, далеко не все жители города довольны затоплением. На улице Моисеева от непогоды заглохли как минимум две машины — растерянные водители стоят в огромной луже и ждут эвакуатор.

Очевидцы уточнили, что огромная лужа образовалась на улице Пеше-Стрелецкой ближе к парку «Танаис». На месте образовался мёртвый затор, во многом ещё из-за брошенной кем-то на дороге машине.

Также некоторые читатели оказались по колено в воде в Северном микрорайоне. На кадрах видно, как дети и взрослые с горем пополам идут по улице.

Напомним, что залповые ливни в июле не раз накрывали Воронеж, образуя на дорогах настоящие реки.

Власти на жалобы горожан относительно слабой работы ливневок, как правило, отвечают, что для ухода воды просто требуется некоторое время, в среднем 1-2 часа.