В Приморье назвали возраст женихов и невест

По данным краевого департамента ЗАГС Приморья, в этом году средний возраст жениха в регионе - 35 лет, а невесты - 33 года. При этом самый "молодой" брак заключили 16-летние жених и невеста. Самым солидным по части возраста женихом стал 89-летний мужчина, а самой зрелой невестой - 85-летняя женщина, сообщает сайт правительства края.

Были озвучены и другие цифры. Так, самая большая разница в возрасте в паре в Приморье в 2025 году - 31 год (жениху 85 лет, а невесте - 54 года). В паре, где старше женщина, самая большая разница в возрасте - 29 лет (невесте 65 лет, жениху - 36 лет). Средняя же разница в возрасте у молодоженов Приморья составила 4,5 года.

Чаще всего в Приморье брак заключают в возрасте от 16 до 35 лет: на эту возрастную категорию приходится 55% от всех молодоженов. Пар же в возрасте от 36 до 64 лет меньше - 28%. 16% приходится на семьи, в которых жених и невеста находятся в разных возрастных группах. Молодоженов от 65 лет в регионе всего порядка 1%.