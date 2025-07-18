Больная раком телеведущая Миткова сообщила о сепсисе

Стало известно об ухудшении состояния здоровья одной из самых известных российских телеведущих. Больную раком Татьяну Миткову экстренно госпитализировали в Москве.

Телезвезда узнала о неизлечимом недуге в 2009 году. В 2016-м медики обнаружили метастаз. Миткова прошла курс химиотерапии.

Меж тем репортерам удалось дозвониться до знаменитости и расспросить ее о срочной госпитализации.

«Я эту новость узнала, когда пила кофе. Помните, как говорил профессор Преображенский: «Не читайте с утра советских газет». Впереди у меня отпуск, который буду проводить на Волге», — цитирует ее сайт aif.ru.

А потом огорошила признанием. В 2017 году у нее произошло заражение крови. На приеме у врача во время самой простой процедуры ей занесли бактерию. Татьяна два месяца лечилась.

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Ранее сообщалось, что художники Константин Мирошник — друг Николая Дроздова — опроверг информацию о госпитализации телеведущего.