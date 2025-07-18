На СВО погиб российский актер

В ходе проведения специальной военной операции погиб артист Тобольского драматического театра имени Ершова Константин Орлов.

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Как сообщили в пресс-службе его театра, актера-воина не стало 7 июля.

Константин Орлов родился в Шадринске, Курганской области. Окончил Екатеринбургский государственный театральный институт. Работал в Курганском областном драматическом театре и Арзамасском драматическом театре.

В Тобольском драмтеатре артист служил четверть века, сыграв на его сцене в без малого шести десятках постановок.

Орлову было 53 года. У героя остались жена и двое несовершеннолетних детей.

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Прощание с артистом состоится 18 июля в ритуальном зале - 3Б микрорайон, 30 - с 13 до 13:30. В 14:00 - отпевание в часовне на Алемасовском кладбище, в 14:30 - воинские почести