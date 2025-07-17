СМИ: Ефремов тайно простился с Миттой

Актер Михаил Ефремов, который отсидел пять лет за смертельное ДТП в центре столицы, мог тайно проститься с легендарным режиссером Александром Миттой, пишет портал «СтарХит».

В начале нулевых на экраны вышел сериал Александра Митты «Граница. Таежный роман», в котором наряду с рядом других известных артистов сыграл и Михаил Ефремов.

Проект получил большую популярность и еще больше прославил исполнителей главных ролей, отметили журналисты. Большинство из них высказали слова соболезнования родным и близким Митты, многие пришли на прощание с режиссером, которое состоялось в четверг, 17 июля, в малом зале Центрального дома литераторов.

Корреспонденты портала уточнили, что не увидели там Михаила Олеговича. Вместе с тем, заметили они, «вполне возможно, что 61-летний артист все же сделал это тайком».

Ранее «Комсомольская правда» сообщила, что Александр Наумович Митта дважды протягивал руку помощи Ефремову — в мае 2000-го года и летом 2020-го года.

В связи с этим, по мнению автора статьи, Михаил Олегович просто обязан был посетить панихиду. Но с тем, чтобы избежать внимания прессы, он мог посетить отпевание или кремацию, куда вход СМИ будет закрыт.