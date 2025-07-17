С Александром Миттой простились в Москве

В Центральном доме литераторов в Москве завершилась церемония прощания с народным артистом России, кинорежиссером Александром Миттой. Проститься с мастером пришли близкие, друзья и коллеги, выпускники и преподаватели его киношколы. Цветы и венки принесли сотни поклонников.

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«Его нет физически, хотя в душе, в голове он присутствует у меня и будет все время, пока я буду жить, он будет со мной, сказал на прощании сын режиссера Евгений Митта. Он также прочитал одно из любимых стихотворений отца «Портрет Николая Заболоцкого.

«Он человек, про которого можно сказать, что он абсолютно состоялся. Он сделал то, что ему было сверху предначертано сделать. Поэтому главное, конечно, соболезнования егоблизким, его семье, отметил сценарист Никита Высоцкий.

Образованнось и начитанность Александра Митты отметил народный артист РФ Евгений Герасимов.

«Мы очень многому у него научились. Мы по жизни очень часто были вместе, рядом. Он снимал потрясающие картины. Он очень умел работать с актерами, подчеркнул Герасимов.

Александр Митта умер 14 июля в возрасте 92 лет после продолжительной болезни. После прощания тело режиссера кремируют в закрытом формате.