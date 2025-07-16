В России резко выросла заболеваемость менингитом

С начала 2025 года на территории России выявлено 1,2 тысячи инфицированных менингитом. Этот показатель в два раза превосходит итоговые цифры за весь предыдущий, 2024 год. Об этом информировало издание «Известия» со ссылкой на главного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова.

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Специалист отметил, что если прежде среди скончавшихся пациентов составляли большинство дети, то сейчас заметно увеличилась доля взрослых. Смертность в этой возрастной категории доходит до 16%, а у лиц старше шестидесяти лет превышает тридцать процентов.

Менингококковая инфекция атакует центральную нервную систему и внутренние органы, нередко заканчиваясь гибелью пациентов. Согласно информации экспертов, за первые пять месяцев текущего года зарегистрировано 1266 случаев заражения, причем три четверти заболевших – совершеннолетние граждане. В Москве, где фиксируется свыше 50% от общего числа инцидентов, заболеваемость среди взрослого населения впервые оказалась выше, чем среди детей.

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Специалисты объясняют резкий рост инфекции недостаточным охватом прививками среди мигрантов – на их долю приходится приблизительно 60 % вновь выявленных случаев. Одновременно с этим иммунизация детей в Москве, осуществляемая с 2021 года, способствовала снижению их доли среди инфицированных до 15 %. Профессионалы здравоохранения предлагают расширить программу вакцинации, включив в нее учащихся школ, студентов вузов и лиц, прибывших из-за рубежа.