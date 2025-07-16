В России резко выросла заболеваемость менингитом
С начала 2025 года на территории России выявлено 1,2 тысячи инфицированных менингитом. Этот показатель в два раза превосходит итоговые цифры за весь предыдущий, 2024 год. Об этом информировало издание «Известия» со ссылкой на главного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова.
Специалист отметил, что если прежде среди скончавшихся пациентов составляли большинство дети, то сейчас заметно увеличилась доля взрослых. Смертность в этой возрастной категории доходит до 16%, а у лиц старше шестидесяти лет превышает тридцать процентов.
Менингококковая инфекция атакует центральную нервную систему и внутренние органы, нередко заканчиваясь гибелью пациентов. Согласно информации экспертов, за первые пять месяцев текущего года зарегистрировано 1266 случаев заражения, причем три четверти заболевших – совершеннолетние граждане. В Москве, где фиксируется свыше 50% от общего числа инцидентов, заболеваемость среди взрослого населения впервые оказалась выше, чем среди детей.
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Специалисты объясняют резкий рост инфекции недостаточным охватом прививками среди мигрантов – на их долю приходится приблизительно 60 % вновь выявленных случаев. Одновременно с этим иммунизация детей в Москве, осуществляемая с 2021 года, способствовала снижению их доли среди инфицированных до 15 %. Профессионалы здравоохранения предлагают расширить программу вакцинации, включив в нее учащихся школ, студентов вузов и лиц, прибывших из-за рубежа.