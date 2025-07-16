Россиян в 2026 году ждут 27 праздничных дней - это почти месяц дополнительного отдыха. Новогодние каникулы продлятся 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Минтруд разработал проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год и представил на общественное обсуждение.

"Постановление о переносе выходных дней, которые выпадают на праздничные дни, принимается правительством ежегодно. Перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха, по возможности объединить праздничные и выходные дни", - уточнил глава минтруда Антон Котяков.

Благодаря переносу новогодние каникулы продлятся 12 дней. Пять раз в будущем году будут выходные по 3 дня: в феврале, марте, дважды в мае и на День России в июне. Кстати, 31 декабря 2026 года тоже станет выходным днем.