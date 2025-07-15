Девушка Старовойта посетила его могилу

Девушка бывшего министра транспорта России Романа Старовойта Полина Копылова пришла на могилу чиновника на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге на девятый день после его смерти. Об этом сообщает РИА Новости.

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Девушка принесла букет из белых цветов, а после долго сидела у могилы Старовойта. Она что-то говорила и плакала.

Бывший глава Минтранса РФ и экс-губернатор Курской области Роман Старовойт был найден мертвым в Подмосковье. Его тело нашли в кустах, рядом с автомобилем Tesla.

Главная версия следствия — самоубийство. Утром 7 июля был опубликован указ президента о снятии Старовойта с должности главы Минтранса. Причины отставки не назывались, однако вскоре появилась версия о том, что чиновнику грозили серьезные обвинения, связанные с предыдущей работой в Курской области.

Чем занимался Роман Старовойт до Минтранса и как складывалась его карьера — в материале «Газеты.Ru».