На СВО погиб пермский имам Касымхан Жангереев

Во время участия в специальной военной операции на Украине погиб имам из Перми Касымхан-хазрат Жангереев. О его гибели сообщили на странице регионального муфтията в соцсети «ВКонтакте».

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В сообщении говорится, что Жангереев героически погиб в зоне СВО и «вернулся к Аллаху».

В организации уточнили, что Жангереев был имамом мечети в микрорайоне Гайва, преподавал в мусульманском колледже и участвовал в духовной работе с осужденными. Также он трудился в краевом муфтияте.

До этого стало известно о гибели военного священника иерея Антония Савченко в зоне проведения СВО, где он выполнял обязанности пастыря. Причиной смерти 32-летнего клирика стали ранения, полученные в результате удара РСЗО HIMARS, осуществленного украинской армией.

Еще весной иеромонах Константин, известный под позывным «Тверь», провел три года в зоне специальной военной операции и трагически погиб.