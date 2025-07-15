Режиссера Александра Митту кремируют

После прощания с народным артистом России и режиссером Александром Миттой его кремируют. Об этом во вторник, 15 июля, сообщил его сын Евгений Митта.

— Будет кремация, где не будет посторонних, — рассказал мужчина в беседе с ТАСС.

Евгений Митта сообщил о смерти отца 14 июля. Карьера режиссера началась с экранизации пьесы писателя Александра Хмелика «Друг мой, Колька». Позднее Митта снял фильмы «Звонят, откройте дверь», «Гори, гори, моя звезда», «Москва, любовь моя» и другие ленты. Согласно информации журналистов, режиссер скончался из-за рака почки. Последние дни своей жизни Митта проходил паллиативное лечение в хосписе.

В тот же день помощник режиссера рассказал, что Митту похоронят 17 июля рядом с супругой Лилией Майоровой.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семье и близким Александра Митты в связи с его кончиной. Глава государства отметил, что артист был выдающимся режиссером и сценаристом, подчеркнув, что память о Митте навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей и коллег, а также поклонников его творчества.