Россиян предупредили о 42-градусной жаре

В понедельник, 14 июля, в отдельных регионах юга европейской части России воздух прогреется до плюс 42 градусов. Об экстремальной жаре предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

В остальные дни на этой неделе тоже будет жарко, отметил синоптик. В Ростовской области ожидаются температуры в диапазоне плюс 36-39 градусов, в Астраханской и Волгоградской областях — плюс 33-37 градусов. Осадков при этом практически не будет, уточнил Вильфанд.

«Интересен Краснодарский край, там супержаркая погода была в выходные, в последующем прогнозируется небольшое понижение, преобладающая температура составит 34-38 градусов. В Крыму чуть пониже — 33-36 градусов», — добавил метеоролог.

Синоптик также отметил, что в Северной Осетии столбики термометров могут показать плюс 40 градусов, а в Ингушетии и Чечне — плюс 41 градус.

Ранее Вильфанд спрогнозировал, что 35-градусная жара в Москве начнет спадать к понедельнику, 14 июля. Несмотря на некоторое изменение погодной обстановки, столбики термометров все еще будут держаться на пять градусов выше нормы.