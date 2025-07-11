Симоньян назвала Прилепина самым ярким борцом современности

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала писателя Захара Прилепина самым ярким бойцом и борцом современности. Ее слова приводит РИА Новости.

Симоняьн приняла участие в фильме, снятом к 50-летнему юбилею Прилепина, «Родня о Захаре». Премьера картины состоялась 11 июля в «Синема Парке» в Москве.

«Какое было счастье, какая была радость, когда ты выкарабкался из этого и вернулся в строй — в наш общий строй. Ты — самый яркий боец и борец этого строя», — сказала Симоньян.

Также она отметила талант писателя, назвав его самым ярким современным русским творцом. Симоньян пожелала «бесконечно много времени в часах» Прилепина.

Напомним, что в мае 2023 года в Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором находился писатель. Он получил множественные ранения, но выжил. Водитель автомобиля Александр Шубин погиб на месте. В июне 2025 года президент России Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества.