В российском городе массово отключилось электричество

В центре Краснодара массово отключилось электричество. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Свет пропал в результате повреждения линии электропередач. Без электроэнергии остались улицы Гоголя, Карасунская, Красная, Красноармейская, Седина, Янковского, Коммунаров и Гимназическая.

Часть Чехии осталась без электричества

Ранее жители поселка Койсуг в Азовском районе Ростовской области пожаловались на перебои со светом. По словам жителей, проблемы начинаются с приходом жары. Температура на момент жалоб в области составляла плюс 34 градуса.