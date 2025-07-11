Патриарх Кирилл призвал оградить молодежь от опасных увлечений

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в престольный праздник Валаамского монастыря - день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских - возглавил Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе.

В своей проповеди он поднял тему молодых прихожан, потому что "именно эти люди уйдут в будущее, когда нас не будет". Патриарх убежден, что именно с молодежью нужно особенно бережно работать священникам, распространять на них любовь, пасторское внимание и заботу.

Это нужно, в первую очередь, для того чтобы оградить молодых от соблазнов и опасных увлечений, от тех личностей, которые стараются стать властителями духа молодежи. Предстоятель убежден, что священнослужитель должен привести "молодых людей к Богу, а не к себе, дабы не превратить свет в обманчивое свечение своего тщеславия, в ложную приманку".

Служитель церкви, по словам патриарха Кирилла, должен особым образом обращать внимание в своей работе и к людям, которые одиноки, "они нуждаются в общении, в добрых словах, в поддержке". Он также призвал служить в больнице, тюрьме: "Социальная, миссионерская работа, особенно важна".

Напомним, что патриарх Кирилл традиционно посещает Валаам 10-11 июля, в дни, когда обитель отмечает престольный праздник.