Потомок Шереметевых объявил о планах вернуться в Россию
Потомок знаменитого дворянского рода граф Петр Шереметев, проживающий во Франции, заявил о намерении переехать в Россию.
В видеообращении, показанном телеканалом «Россия-24», он объяснил свое решение.
«Я обещал своему отцу до его смерти, что приеду в Россию, и я планирую сдержать это обещание, пускай уже и в возрасте», — сказал Шереметев.
Граф отметил, что занимается культурно-просветительской деятельностью и видит больше перспектив для этой работы в России. В Европе, по его словам, стало работать сложнее, а в России есть очень много возможностей.
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По информации телеканала, Шереметев направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, детали которого не раскрываются.