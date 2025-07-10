Потомок Шереметевых объявил о планах вернуться в Россию

Потомок знаменитого дворянского рода граф Петр Шереметев, проживающий во Франции, заявил о намерении переехать в Россию.

В видеообращении, показанном телеканалом «Россия-24», он объяснил свое решение.

«Я обещал своему отцу до его смерти, что приеду в Россию, и я планирую сдержать это обещание, пускай уже и в возрасте», — сказал Шереметев.

Граф отметил, что занимается культурно-просветительской деятельностью и видит больше перспектив для этой работы в России. В Европе, по его словам, стало работать сложнее, а в России есть очень много возможностей.

Николай Шереметев – самый добросердечный граф России

По информации телеканала, Шереметев направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, детали которого не раскрываются.