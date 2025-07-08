Ливень с градом накрыл Подмосковье

Стихия обрушилась на Королёв, Фрязино, Клин, Солнечногорск и другие города региона.

На фото видно град размером с шарик для пинг-понга, кадры последствий стихии публикует Telegram-канал Baza.

На улицах этих населённых пунктов большое количество поваленных деревьев. В Истринском районе недалеко от деревни Сокольники прямо на шоссе упала вышка сотовой связи. Движение по трассе полностью перекрыто.

Ранее в Москве из-за ожидающейся грозы объявили жёлтый уровень погодной опасности. В региональном гражданам рекомендовали по возможности оставаться дома, автомобилистам — снизить скорость и соблюдать дистанцию на дороге, а пешеходам — обходить шаткие конструкции и не укрываться от дождя под деревьями.