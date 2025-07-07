Минтранс прокомментировал гибель Старовойта

Команда Минтранса России выразила искренние соболезнования родным и близким бывшего главы министерства Романа Старовойта, который свел счеты с жизнью после того, как был отправлен в отставку. Об этом говорится в официальном сообщении от пресс-центра ведомства.

Как заявили в министерстве, для них Старовойт останется «человеком, чей авторитет, знания и готовность прийти на помощь в сложную минуту не будут забыты никогда». Его знания и опыт в профессии ценились как в коллективе, так и во всей отрасли, добавили в Минтрансе.

Дата, время и место прощания с экс-чиновником станет известна дополнительно, заключили в министерстве.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отправил министра транспорта Старовойта в отставку. Вскоре стало известно, что Старовойт покончил с собой. Занимал высокую должность чиновник с мая 2024-го по июль 2025 года.