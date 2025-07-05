Пассажиры спели «Катюшу» в Шереметьеве

Россияне, которые находятся в столичном аэропорту Шереметьево из-за задержанных рейсов, хором спели песню «Катюша».

— Из-за угрозы атаки беспилотников люди застряли в аэропорту на неопределенное время, но не утратили бодрости духа, — передает Telegram-канал «360.ru».

По данным Telegram-канала «Baza», один из пассажиров в авиагавани, который ждет рейс во Владивосток, нашел в своих вещах скрипку. Позднее люди начали петь, также очевидцы услышали баян. По данным журналистов, услышать пение и музыкальные инструменты можно у выхода 104.

В России произошли массовые задержки авиарейсов

Ранее СМИ сообщили, что что в аэропортах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Калининграда и других российских городов были отменены почти 100 рейсов и несколько сотен — перенесены.

Из-за большого количества пассажиров в Шереметьеве перестали работать эскалаторы, а некоторые россияне стали сидеть на ступенях лестниц и полу. Руководство авиагавани сообщило, что все рейсы обслуживаются в порядке очереди, а пассажирам нужно быть готовыми к длительному ожиданию. Причиной коллапса стали ранее задержанные рейсы, а также единовременное прибытие и вылет самолетов после снятия ограничений на полеты.