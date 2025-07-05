В 49 лет умер актер из "Мухтара" Андрей Бордухаев

5 июля вскоре после своего 49-летия скончался актер театра, кино и телевидения Андрей Бордухаев.

© kino-teatr.ru

Бордухаев родился 20 июня 1976 года. Работал на киностудии "Беларусьфильм" помощником режиссера и на белорусском телевидении - ведущим программы "Арт-кафе". С 2001-го - актер белорусских и российских антреприз.

В 2005 году поступил в Белорусскую государственную академию искусств. В 2006-2011 гг. - актер Гомельского молодежного театра, с 2011 года работал в Гомельском областном драматическом театре. Был создателем "Тим Театра" там же, в Гомеле.

Снимался с 1990-х, в фильмографии - как белорусские, так и российские проекты: "Любовь", "Детективное агентство "Иван да Марья", "Журов", "Принцип Хабарова" (частный детектив Грач), "Псевдоним "Албанец", "Следователь Протасов", "Мухтар. Новый след" и другие.

О кончине актёра сообщают в Сети его коллеги. Также пометка появилась в профиле актера на отечественном агрегаторе "Кино-Театр.Ру".