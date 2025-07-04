Новая напасть обрушилась на Петербург

Санкт-Петербург накрыла еще одна напасть — вслед за наводнением на город обрушилась песчаная буря. Об этом сообщает «Газета. СПБ».

Отмечается, что песок с водой накрыли город со стороны намывных территорий Васильевского острова — с Северного намыва в сторону южного, а потом и в старые районы острова. При этом, на место были отправлены оросительные машины, которые должны предотвратить разлет песка с помощью его увлажнения. Эта мера встретила ряд критики со стороны местных жителей — горожане считают, что этот способ не поможет в борьбе со стихией.

«Проблема с песчаными бурями для намывных территорий не новая. Ранее жители добились, чтобы песок около жилых домов орошали специальными водными пушками. Их выделили всего пять, а сейчас, пишут петербуржцы, они видят только одну. В связи с этим они попросили всех, кто живет на намыве, оставить заявки по вызову экстренной мобильной службы для замеров качества воздуха после очередного ветреного дня», — сообщает издание.

Ранее на Санкт-Петербург обрушилось мощное наводнение.