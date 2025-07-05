На Крымском мосту собралась многочасовая пробка

В очереди на въезд на Крымский мост со стороны Керчи собралось более 400 автомобилей. О многочасовых пробках сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к путепроводу.

По данным источников, к 14 часам дня в очереди со стороны Тамани находилось 245 машин, а со стороны Керчи — 460. Время ожидания въезда на мост составляло около часа. К 16 часам ситуация изменилась.

«Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 410 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — сообщает служба.

В начале июля в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани собралось 803 машины. Автомобили скопились перед пунктами досмотра во время перекрытия магистрали в ночь на 1 июля. Движение транспорта было приостановлено в 0:22 и восстановилось к 1:54.