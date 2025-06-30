Генконсульство РФ прокомментировало пожары в Турции

Генеральное консульство Российской Федерации сообщило, что дипломаты РФ не получали обращений от россиян в связи с лесными пожарами в Турции. Сообщение приводит ТАСС.

«Обращений не поступало», — заявили там.

В дипломатическом ведомстве отметили, что «обстановка спокойная».

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X ранее сообщил, что в Турции из-за масштабных лесных пожаров эвакуировали более 50 тысяч жителей. По его словам, пожары охватили провинции Измир, Биледжик и Хатай. Людей вывозили в безопасные районы. Особенно сложная ситуация сложилась в Измире, на побережье Эгейского моря. Для тушения огня привлекли 14 вертолетов, четыре самолета и больше тысячи спасателей, уточнил министр сельского хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.

Из трех турецких провинций вывезли более 50 тыс. человек из-за лесных пожаров

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч объявил о задержании 17 человек, подозреваемых в причастности к серии лесных пожаров в различных регионах страны.