У «Ленты.ру» сменится главный редактор

У онлайн-издания «Лента.ру» сменится главный редактор, с 1 июля временно исполняющим обязанности главреда станет исполнительный директор по медиа холдинга Rambler&Co Андрей Цыпер.

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Владимир Тодоров, совмещавший пост продюсера с работой главным редактором «Ленты.ру» и директором по развитию медиа Rambler&Co, продолжит заниматься документальными проектами в Okko.

Имя нового главного редактора, который займется контентной стратегий «Ленты.ру», объявят в ближайшее время.

«Владимир Тодоров – профессионал, который за годы работы в должности главного редактора «Ленты.ру» сделал издание одним из самых авторитетных и цитируемых в стране. За 8 лет в холдинге Тодоров прошел серьезную трансформацию как медиаменеджер», — заявил Андрей Цыпер.

По его словам, Тодоров, совмещая должности директора по развитию медиа Rambler&Co и продюсера документального контента Okko, органически сместил фокус внимания в сторону киноиндустрии.

Тодоров в «Ленте.ру» работал с 2016 года, он стал главным редактором издания спустя год. В 2019 году он также был назначен директором по развитию медиа Rambler&Co, на этой должности он отвечал за стратегическое развитие крупнейших федеральных СМИ холдинга.

Тодоров известен как самый молодой главред в российских федеральных СМИ и автор нашумевших журналистских расследований о «Группах смерти» во «ВКонтакте», о незаконной деятельности в даркнете «Очень темные дела» и других социально значимых проектов. Под руководством Тодорова «Лента.ру» стала лидером в производстве мультиформатных спецпроектов, которые неоднократно становились номинантами таких крупнейших конкурсов, как «ТЭФИ-Мультимедиа», «Премия Рунета», Silver Mercury, «Золотой сайт» и других.